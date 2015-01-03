Наши первые успехи в @umnazia.ru

Вы уже пробовали пройти там олимпиаду? Как раз после неё и захотелось начать заниматься на этой платформе более углубленно.

Вопросы довольно сложные, но интересные. Именно это, видимо, и зацепило Артёма. На других платформах ему быстро становилось скучно. Тут же проснулся азарт.👌Говорит, что будет заниматься весь год, чтобы в следующем году обязательно победить😜