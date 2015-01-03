Онлайн-курс
«Эмоциональный интеллект»
для детей 7-13 лет

Знакомим детей с видами эмоций, как ими управлять и как проявлять себя в командной работе, через ситуационные игры

Начать заниматься Онлайн-курс «Эмоциональный интеллект» для детей 7-13 лет

Основы эмоционального интеллекта за 20 минут в день

Изучим виды эмоций, как проявлять эмпатию, как работать в команде и поступать в конфликтных ситуациях в сюжетном игровом формате. Раскроем то, что вам не расскажут в школе.

Знакомимся с эмоциями

Знакомимся с эмоциями

В этом курсе мы познакомим ребенка со спектром человеческих эмоций, попробуем разобраться в собственных чувствах, а также узнавать и признавать эмоции окружающих. Как связаны интерес и удивление? Можно ли перестать волноваться у доски и так ли страшен страх?

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Типы личности

Типы личности

В этом курсе мы познакомим ребенка со спектром человеческих эмоций, попробуем разобраться в собственных чувствах, а также узнавать и признавать эмоции окружающих. Как связаны интерес и удивление? Можно ли перестать волноваться у доски и так ли страшен страх?

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Командная работа

Командная работа

Курс рассчитан на детей 9-13 лет и знакомит ребёнка с основными принципами командной работы, помогает определить и учитывать сильные стороны каждого члена команды, учит давать конструктивную обратную связь.

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Сложные ситуации

Сложные ситуации

Курс рассчитан на детей 7-10 лет. В формате игры ребёнок сопереживает персонажам курса, советует им и видит возможные последствия своих решений.

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Изучайте социальные навыки будущего вместе с Умназией!

Эмоции и эмпатия

Эмоции и эмпатия

расскажем о многообразии эмоций, как их понимать и как ими управлять

Командная работа

Командная работа

узнаем, какие роли бывают в команде и как себя в ней проявлять

Конфликты

Конфликты

разберемся, как поступать в самых распространенных конфликтных ситуациях

Увлекательный процесс и заслуженные награды

Продуманная программа

Продуманная программа

Курсы разработаны на базе множества источников, экспертизы методистов и педагогов, разделены на 10 тем с теорией и игровыми заданиями с объяснением

Игровые задания

Игровые задания

Ребенок решает сюжетные игровые задачи для изучения новых тем и закрепления пройденного по каждому курсу. Никакой скуки! Ни одно задание не повторяется!

Дипломы и награды

Дипломы и награды

В конце каждого курса ребенок решает тест или проходит игру, получая сертификат в случае успешного выполнения. Вы будете уверены в его знаниях!

Структура одной ступени по эмоциональному интеллекту

10 тематических игр-уроков
по 30-40 минут каждый

Каждый урок – одна тема, например, какие бывают эмоции или роли в команде. Теория к уроку представлена в виде текстов, аудио и видео фрагментов.

10 тематических игр-уроков по 30-40 минут каждый

50 заданий в формате историй
и увлекательных сюжетов

Каждый урок содержит 5-7 заданий на закрепление пройденного материала. Все задачи имеют сюжет и яркие иллюстрации, или представлены в виде игры.

50 заданий в формате историй и увлекательных сюжетов

Неограниченный доступ
ко всем материалам курса

Ребенок сможет проходить курс столько раз, сколько это будет ему необходимо. Вы покупаете курс один раз и сможете вернуться к нему и через 5 лет.﻿

Неограниченный доступ ко всем материалам курса

Финальный тест и игра
на проверку знаний

В конце каждой ступени ребенок решает тест или проходит игру, получая сертификат в случае успешного выполнения. Вы будете уверены в его знаниях!

Финальный тест и игра на проверку знаний

Изучение социальных навыков через сюжетные истории

Изучение социальных навыков через сюжетные истории
Изучение социальных навыков через сюжетные истории
Изучение социальных навыков через сюжетные истории
Изучение социальных навыков через сюжетные истории

Примеры формата курса Умназии

Курс 1. знакомимся с эмоциями

Посмотрите на формат сюжетных
интерактивных уроков, которые будут ждать
ребенка в курсе по эмоциональному интеллекту. Бесплатно и без регистрации!

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Примеры формата курса Умназии

Набор курсов целиком со скидкой 41%

Скидки до 41%. Первые ступени уже доступны для решения!
Доступ открывается навсегда и подписка не нужна.

Пробный период

Бесплатный доступ
ко всем курсам
на 3 дня

Бесплатно
Начать
Бесплатно
4
Курсов

Все 4 курса по программе
эмоционального интеллекта

~12 часов, 200 заданий
5000р 2990р
+2 месяца безлимитного
доступа к тренажеру Умназии
Купить
Скидка 41%
2
Курса

Любые 2 курса по эмоциональному
интеллекту на выбор

~6 часов, 100 заданий
3000р 1790р
+1 месяц безлимитного
доступа к тренажеру Умназии
Купить
Скидка 41%

Посмотрите все программы Умназии

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Эмоциональный интеллект

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учим навыкам коммуникации и работы в команде через игровые курсы

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Авторы программы

Курсы по эмоциональному интеллекту для детей разработаны кандидатами наук,
профессионалами в области работы мозга и педагогики

Елена Скабелкина

Елена Скабелкина

Эксперт по курсам эмоционального
интеллекта для детей

Психолог-консультант, детский психолог. Более 12 лет практической работы с детьми и взрослыми. Высшее психологическое образование (МГГУ им. Шолохова). Консультации онлайн с детьми от 12 лет и взрослыми.

Анна Буслаева

Анна Буслаева

Эксперт по вопросам
педагогики и психологии

Анна Буслаева, магистратура психологического факультета МГУ им. МВ Ломоносова, аспирантура психологического факультета МГПУ, детский и семейный психолог Института гармоничного развития и алаптации (ИГРА), старший научный сотрудник НМИЦ здоровья детей.

Алексей Котов

Алексей Котов

Эксперт по развитию
когнитивных навыков

Кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований, Департамент психологии НИУ ВШЭ. Разрабатывает научно-методологическую базу развития навыков ребенка

Программа разработана при поддержке ведущих ВУЗов РФ

Что говорят родители наших учеников?

Посмотрите, что пишут о занятиях в Умназии наши ученики и их родители.
Еще больше отзывов вы можете найти в блоке «Актуальное» в нашем инстаграме @umnazia.ru

Екатерина

@kate.schooling

Наши первые успехи в @umnazia.ru

Вы уже пробовали пройти там олимпиаду? Как раз после неё и захотелось начать заниматься на этой платформе более углубленно.

Вопросы довольно сложные, но интересные. Именно это, видимо, и зацепило Артёма. На других платформах ему быстро становилось скучно. Тут же проснулся азарт.👌Говорит, что будет заниматься весь год, чтобы в следующем году обязательно победить😜

Ольга

@so_legko

Делюсь с вами своей🤫 находкой. Планировала закрепить навыки изучения живописи и архитектуры. Есть запрос, есть ответ :) 👉На сайте @umnazia.ru, где Лада тренирует логику, вышли новые курсы по живописи, архитектуре, музыке.

💁♀️Занимаясь всего по 30 минут в неделю, ребенок уже через пару месяцев сможет уверенно говорить об искусстве, истории или науке – всех тех областях, что отличают культурного и образованного человека.

Любовь

@lubapatriot

Яндекс школа и учи ру у нас не зашли сразу: скучно и очень примитивно , занятия построены как в русской школе и энтузиазма у ребёнка не вызывают совершенно. Соню хватило на две недели, а дальше началась учёба из под палки.

А потом мне прислали приглашение в @umnazia.ru и Ей понравилось! Прекрасная навигация, интересные задания , тренажеры для развития логики и памяти, ежемесячные бесплатные Олимпиады. Курсы рассчитаны для детей от 6-13 лет, но их «культурный код» и «финансовая грамотность» были интересны даже мне!))

Евгения

@4ere6nya

Регулярно, после прохождения он-лайн олимпиад меня спрашивают, обучается ли Саша на платформах, проводящих эти олимпиады.

Честно говоря, никогда не видела в этом особого смысла, Саня справлялась на 90-100% и тратить ресурсы (временнЫе, финансовые и пр.) мне не хотелось, мы вполне справлялись нерегулярными занятиями дома, по пособиям. И было так, пока я не натолкнулась на сайт Умназии @umnazia.ru

Ольга

@renardrenard

Сейчас такой период, что бóльшая часть сообщений в сети, если не про вирус, то про всякие полезные ресурсы. Ссылок и ресурсов уже столько, что никакого карантина не хватит, чтобы всё посмотреть, послушать и порешать...

Мы же остались верны любимой Умназии. @umnazia.ru ⠀

Особенность этих олимпиад в том, что вы не просто тестируете знания/логику ребёнка🤓, вы всегда узнаёте что-то новое и интересное! Я, кстати, почти всегда читаю задания, когда Марк решает: потому что это интересно!

Дарья

@dasha_n2012

На каникулах я решила использовать наше свободное время по максимуму, но так, чтобы не было перегрузок и в то же время скуки)

Мы с Дашулей пробуем разные обучающие платформы, о которых я как-то уже писала. Сегодня вот залипли на @umnazia.ru, решаем задачи за второй класс - что-то полностью делает сама, что-то после моего объяснения, но главное, что с большим азартом и интересом!

Наши любимые задачи на головы и ноги 🐢🦎🐛 Делюсь с вами нашей находкой, вдруг кому-то будет интересно 💓

Альфия

@alfiya_ibragimova30

Искала то, что будет на самом деле интересное и увлекательное. Надо было поторопиться еще, ведь скоро обучающие платформы закончат раздавать свои скидочки

Нашла образовательную онлайн платформу с игровыми курсами и тренажерами для

развития мышления детей от 6 до 13 лет с пожизненным доступом со скидкой 60-80% на портале Умназия💃

Это просто находка для родителей и школьников☝️

eliza_zlata_german

@eliza_zlata_german

Ребята! Смотрите какая классная образовательная платформа 😍😍 Мы решили тоже начать заниматься (хорошо, что на отсутствии бассейна, футбола и кружков в садике мы уже сэкономили 2 месяца☺️☺️))

На Умназии какое-то невероятно количество направлений И методов обучения!

А у нас скоро день рождения и мы теперь знаем, что в подарок можно попросить у родных дополнительные игры и сюжетные квесты 😁😁💃🏼 .