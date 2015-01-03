Онлайн-курс
«Эмоциональный интеллект»
для детей 7-13 лет
Знакомим детей с видами эмоций, как ими управлять и как проявлять себя в командной работе, через ситуационные игрыНачать заниматься
Основы эмоционального интеллекта за 20 минут в день
Изучим виды эмоций, как проявлять эмпатию, как работать в команде и поступать в конфликтных ситуациях в сюжетном игровом формате. Раскроем то, что вам не расскажут в школе.
Изучайте социальные навыки будущего вместе с Умназией!
Эмоции и эмпатия
расскажем о многообразии эмоций, как их понимать и как ими управлять
Командная работа
узнаем, какие роли бывают в команде и как себя в ней проявлять
Конфликты
разберемся, как поступать в самых распространенных конфликтных ситуациях
Увлекательный процесс и заслуженные награды
Продуманная программа
Курсы разработаны на базе множества источников, экспертизы методистов и педагогов, разделены на 10 тем с теорией и игровыми заданиями с объяснением
Игровые задания
Ребенок решает сюжетные игровые задачи для изучения новых тем и закрепления пройденного по каждому курсу. Никакой скуки! Ни одно задание не повторяется!
Дипломы и награды
В конце каждого курса ребенок решает тест или проходит игру, получая сертификат в случае успешного выполнения. Вы будете уверены в его знаниях!
Структура одной ступени по эмоциональному интеллекту
Изучение социальных навыков через сюжетные истории
Примеры формата курса Умназии
Курс 1. знакомимся с эмоциями
Посмотрите на формат сюжетных
интерактивных уроков, которые будут ждать
ребенка в курсе по эмоциональному интеллекту. Бесплатно и без регистрации!
Набор курсов целиком со скидкой 41%
Скидки до 41%. Первые ступени уже доступны для решения!
Доступ открывается навсегда и подписка не нужна.
Бесплатный доступ
ко всем курсам
на 3 дня
Все 4 курса по программе
эмоционального интеллекта
доступа к тренажеру Умназии
Любые 2 курса по эмоциональному
интеллекту на выбор
доступа к тренажеру Умназии
Посмотрите все программы Умназии
Культурный код
короткие курсы по развитию кругозора и культурного уровня
Химия
знакомство с миром частиц и реакций с закреплением через эксперименты
Удивительная планета
изучаем географию России и стран мира через игры, истории и загадки
Тренажер навыков
развиваем логику, внимание, эрудицию и обучаемость
Финансовая грамотность
знакомство с управлением деньгами в игровом формате
Физика
простым языком рассказываем о том, как устроены объекты, свет и звук
Развитие памяти
интерактивные курсы для помощи в освоении техник запоминания
Эмоциональный интеллект
учим навыкам коммуникации и работы в команде через игровые курсы
Что говорят родители наших учеников?
Посмотрите, что пишут о занятиях в Умназии наши ученики и их родители.
Еще больше отзывов вы можете найти в блоке «Актуальное» в нашем инстаграме @umnazia.ru
Екатерина@kate.schooling
Наши первые успехи в @umnazia.ru
Вы уже пробовали пройти там олимпиаду? Как раз после неё и захотелось начать заниматься на этой платформе более углубленно.
Вопросы довольно сложные, но интересные. Именно это, видимо, и зацепило Артёма. На других платформах ему быстро становилось скучно. Тут же проснулся азарт.👌Говорит, что будет заниматься весь год, чтобы в следующем году обязательно победить😜
Ольга@so_legko
Делюсь с вами своей🤫 находкой. Планировала закрепить навыки изучения живописи и архитектуры. Есть запрос, есть ответ :) 👉На сайте @umnazia.ru, где Лада тренирует логику, вышли новые курсы по живописи, архитектуре, музыке.
💁♀️Занимаясь всего по 30 минут в неделю, ребенок уже через пару месяцев сможет уверенно говорить об искусстве, истории или науке – всех тех областях, что отличают культурного и образованного человека.
Любовь@lubapatriot
Яндекс школа и учи ру у нас не зашли сразу: скучно и очень примитивно , занятия построены как в русской школе и энтузиазма у ребёнка не вызывают совершенно. Соню хватило на две недели, а дальше началась учёба из под палки.
А потом мне прислали приглашение в @umnazia.ru и Ей понравилось! Прекрасная навигация, интересные задания , тренажеры для развития логики и памяти, ежемесячные бесплатные Олимпиады. Курсы рассчитаны для детей от 6-13 лет, но их «культурный код» и «финансовая грамотность» были интересны даже мне!))
Евгения@4ere6nya
Регулярно, после прохождения он-лайн олимпиад меня спрашивают, обучается ли Саша на платформах, проводящих эти олимпиады.
Честно говоря, никогда не видела в этом особого смысла, Саня справлялась на 90-100% и тратить ресурсы (временнЫе, финансовые и пр.) мне не хотелось, мы вполне справлялись нерегулярными занятиями дома, по пособиям. И было так, пока я не натолкнулась на сайт Умназии @umnazia.ru
Ольга@renardrenard
Сейчас такой период, что бóльшая часть сообщений в сети, если не про вирус, то про всякие полезные ресурсы. Ссылок и ресурсов уже столько, что никакого карантина не хватит, чтобы всё посмотреть, послушать и порешать...
Мы же остались верны любимой Умназии. @umnazia.ru ⠀
Особенность этих олимпиад в том, что вы не просто тестируете знания/логику ребёнка🤓, вы всегда узнаёте что-то новое и интересное! Я, кстати, почти всегда читаю задания, когда Марк решает: потому что это интересно!
Дарья@dasha_n2012
На каникулах я решила использовать наше свободное время по максимуму, но так, чтобы не было перегрузок и в то же время скуки)
Мы с Дашулей пробуем разные обучающие платформы, о которых я как-то уже писала. Сегодня вот залипли на @umnazia.ru, решаем задачи за второй класс - что-то полностью делает сама, что-то после моего объяснения, но главное, что с большим азартом и интересом!
Наши любимые задачи на головы и ноги 🐢🦎🐛 Делюсь с вами нашей находкой, вдруг кому-то будет интересно 💓
Альфия@alfiya_ibragimova30
Искала то, что будет на самом деле интересное и увлекательное. Надо было поторопиться еще, ведь скоро обучающие платформы закончат раздавать свои скидочки
Нашла образовательную онлайн платформу с игровыми курсами и тренажерами для
развития мышления детей от 6 до 13 лет с пожизненным доступом со скидкой 60-80% на портале Умназия💃
Это просто находка для родителей и школьников☝️
eliza_zlata_german@eliza_zlata_german
Ребята! Смотрите какая классная образовательная платформа 😍😍 Мы решили тоже начать заниматься (хорошо, что на отсутствии бассейна, футбола и кружков в садике мы уже сэкономили 2 месяца☺️☺️))
На Умназии какое-то невероятно количество направлений И методов обучения!
А у нас скоро день рождения и мы теперь знаем, что в подарок можно попросить у родных дополнительные игры и сюжетные квесты 😁😁💃🏼 .