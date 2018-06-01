Умназия — для тех, кто хочет достичь успехахочет покорять высотыхочет создавать новоехочет вдохновлять
Игровые онлайн-курсы для детей 6–13 лет, которые заложат основу успешной учёбы и дальнейшей жизниНачать заниматься
Значимый результат
Развитие базовых навыков мышления и кругозора в возрасте до 10 лет значительно повышает вероятностью успеха ребенка в будущем
Развитие кругозораДля детей от 5 лет
Повышаем базовый культурный уровень: погружаем детей в мир музыки, архитектуры и ИЗО, путешествуем по странам и загадкам всей планетыНачать заниматься
Базовые навыкиДля детей от 7 лет
Улучшаем навыки мышления и коммуникации: логику, внимание, память и эмоциональный
интеллект
Наука и бизнесДля детей от 8 лет
Развиваем финансовую грамотность, помогаем в игровой сюжетной форме освоить химию и физику детям, которые еще не изучали это в школеНачать заниматься
Игровой формат
Наши ученики не проходят скучные тесты, они раскрывают тайны, получают награды и достижения и сами становятся героями Умназии!Узнать больше
Олимпиады
Решайте мультипредметные олимпиады Умназии развивайте навыки и сравнивайте себя с участниками со всей страны!Узнать больше
Разработано
экспертами
Все курсы разработаны совместно методистами и детскими психологами из ведущих мировых и российских ВУЗовНачать заниматься
Что говорят родители наших учеников?
Посмотрите, что пишут о занятиях в Умназии наши ученики и их родители.
Еще больше отзывов вы можете найти в блоке «Актуальное» в нашем инстаграме @umnazia.ru
Екатерина@kate.schooling
Наши первые успехи в @umnazia.ru
Вы уже пробовали пройти там олимпиаду? Как раз после неё и захотелось начать заниматься на этой платформе более углубленно.
Вопросы довольно сложные, но интересные. Именно это, видимо, и зацепило Артёма. На других платформах ему быстро становилось скучно. Тут же проснулся азарт.👌Говорит, что будет заниматься весь год, чтобы в следующем году обязательно победить😜
Ольга@so_legko
Делюсь с вами своей🤫 находкой. Планировала закрепить навыки изучения живописи и архитектуры. Есть запрос, есть ответ :) 👉На сайте @umnazia.ru, где Лада тренирует логику, вышли новые курсы по живописи, архитектуре, музыке.
💁♀️Занимаясь всего по 30 минут в неделю, ребенок уже через пару месяцев сможет уверенно говорить об искусстве, истории или науке – всех тех областях, что отличают культурного и образованного человека.
Любовь@lubapatriot
Яндекс школа и учи ру у нас не зашли сразу: скучно и очень примитивно , занятия построены как в русской школе и энтузиазма у ребёнка не вызывают совершенно. Соню хватило на две недели, а дальше началась учёба из под палки.
А потом мне прислали приглашение в @umnazia.ru и Ей понравилось! Прекрасная навигация, интересные задания , тренажеры для развития логики и памяти, ежемесячные бесплатные Олимпиады. Курсы рассчитаны для детей от 6-13 лет, но их «культурный код» и «финансовая грамотность» были интересны даже мне!))
Евгения@4ere6nya
Регулярно, после прохождения он-лайн олимпиад меня спрашивают, обучается ли Саша на платформах, проводящих эти олимпиады.
Честно говоря, никогда не видела в этом особого смысла, Саня справлялась на 90-100% и тратить ресурсы (временнЫе, финансовые и пр.) мне не хотелось, мы вполне справлялись нерегулярными занятиями дома, по пособиям. И было так, пока я не натолкнулась на сайт Умназии @umnazia.ru
Ольга@renardrenard
Сейчас такой период, что бóльшая часть сообщений в сети, если не про вирус, то про всякие полезные ресурсы. Ссылок и ресурсов уже столько, что никакого карантина не хватит, чтобы всё посмотреть, послушать и порешать...
Мы же остались верны любимой Умназии. @umnazia.ru ⠀
Особенность этих олимпиад в том, что вы не просто тестируете знания/логику ребёнка🤓, вы всегда узнаёте что-то новое и интересное! Я, кстати, почти всегда читаю задания, когда Марк решает: потому что это интересно!
Дарья@dasha_n2012
На каникулах я решила использовать наше свободное время по максимуму, но так, чтобы не было перегрузок и в то же время скуки)
Мы с Дашулей пробуем разные обучающие платформы, о которых я как-то уже писала. Сегодня вот залипли на @umnazia.ru, решаем задачи за второй класс - что-то полностью делает сама, что-то после моего объяснения, но главное, что с большим азартом и интересом!
Наши любимые задачи на головы и ноги 🐢🦎🐛 Делюсь с вами нашей находкой, вдруг кому-то будет интересно 💓
Альфия@alfiya_ibragimova30
Искала то, что будет на самом деле интересное и увлекательное. Надо было поторопиться еще, ведь скоро обучающие платформы закончат раздавать свои скидочки
Нашла образовательную онлайн платформу с игровыми курсами и тренажерами для
развития мышления детей от 6 до 13 лет с пожизненным доступом со скидкой 60-80% на портале Умназия💃
Это просто находка для родителей и школьников☝️
eliza_zlata_german@eliza_zlata_german
Ребята! Смотрите какая классная образовательная платформа 😍😍 Мы решили тоже начать заниматься (хорошо, что на отсутствии бассейна, футбола и кружков в садике мы уже сэкономили 2 месяца☺️☺️))
На Умназии какое-то невероятно количество направлений И методов обучения!
А у нас скоро день рождения и мы теперь знаем, что в подарок можно попросить у родных дополнительные игры и сюжетные квесты 😁😁💃🏼 .