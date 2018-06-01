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Умназия — для тех, кто хочет достичь успехахочет покорять высотыхочет создавать новоехочет вдохновлять

Игровые онлайн-курсы для детей 6–13 лет, которые заложат основу успешной учёбы и дальнейшей жизни

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Значимый результат Значимый результат

Значимый результат

Развитие базовых навыков мышления и кругозора в возрасте до 10 лет значительно повышает вероятностью успеха ребенка в будущем

Познакомьтесь
с Умназией

Посмотрите короткое видео о том, как устроена платформа

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Развитие кругозора Начать заниматься

Развитие кругозора

Для детей от 5 лет

Повышаем базовый культурный уровень: погружаем детей в мир музыки, архитектуры и ИЗО, путешествуем по странам и загадкам всей планеты

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Базовые навыки

Для детей от 7 лет

Улучшаем навыки мышления и коммуникации: логику, внимание, память и эмоциональный
интеллект

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Базовые навыки Начать заниматься
Наука и бизнес Начать заниматься

Наука и бизнес

Для детей от 8 лет

Развиваем финансовую грамотность, помогаем в игровой сюжетной форме освоить химию и физику детям, которые еще не изучали это в школе

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Игровой формат

Наши ученики не проходят скучные тесты, они раскрывают тайны, получают награды и достижения и сами становятся героями Умназии!

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Олимпиады Узнать больше

Олимпиады

Решайте мультипредметные олимпиады Умназии развивайте навыки и сравнивайте себя с участниками со всей страны!

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Разработано
экспертами

Все курсы разработаны совместно методистами и детскими психологами из ведущих мировых и российских ВУЗов

Химический Факультет МГУ имени М.В.Ломоносова
Москвоский Госудраственный Технический Университете им. Н.Э.Баумана.
Московский городской педагогический университет
Московский государственный институт международных отношений
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Кембриджский университет
Начать заниматься
Химический Факультет МГУ имени М.В.Ломоносова
Москвоский Госудраственный Технический Университете им. Н.Э.Баумана.
Московский городской педагогический университет
Московский государственный институт международных отношений
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Кембриджский университет

Что говорят родители наших учеников?

Посмотрите, что пишут о занятиях в Умназии наши ученики и их родители.
Еще больше отзывов вы можете найти в блоке «Актуальное» в нашем инстаграме @umnazia.ru

@kate.schooling

Екатерина

@kate.schooling

Наши первые успехи в @umnazia.ru

Вы уже пробовали пройти там олимпиаду? Как раз после неё и захотелось начать заниматься на этой платформе более углубленно.

Вопросы довольно сложные, но интересные. Именно это, видимо, и зацепило Артёма. На других платформах ему быстро становилось скучно. Тут же проснулся азарт.👌Говорит, что будет заниматься весь год, чтобы в следующем году обязательно победить😜

@so_legko

Ольга

@so_legko

Делюсь с вами своей🤫 находкой. Планировала закрепить навыки изучения живописи и архитектуры. Есть запрос, есть ответ :) 👉На сайте @umnazia.ru, где Лада тренирует логику, вышли новые курсы по живописи, архитектуре, музыке.

💁♀️Занимаясь всего по 30 минут в неделю, ребенок уже через пару месяцев сможет уверенно говорить об искусстве, истории или науке – всех тех областях, что отличают культурного и образованного человека.

@lubapatriot

Любовь

@lubapatriot

Яндекс школа и учи ру у нас не зашли сразу: скучно и очень примитивно , занятия построены как в русской школе и энтузиазма у ребёнка не вызывают совершенно. Соню хватило на две недели, а дальше началась учёба из под палки.

А потом мне прислали приглашение в @umnazia.ru и Ей понравилось! Прекрасная навигация, интересные задания , тренажеры для развития логики и памяти, ежемесячные бесплатные Олимпиады. Курсы рассчитаны для детей от 6-13 лет, но их «культурный код» и «финансовая грамотность» были интересны даже мне!))

@4ere6nya

Евгения

@4ere6nya

Регулярно, после прохождения он-лайн олимпиад меня спрашивают, обучается ли Саша на платформах, проводящих эти олимпиады.

Честно говоря, никогда не видела в этом особого смысла, Саня справлялась на 90-100% и тратить ресурсы (временнЫе, финансовые и пр.) мне не хотелось, мы вполне справлялись нерегулярными занятиями дома, по пособиям. И было так, пока я не натолкнулась на сайт Умназии @umnazia.ru

@renardrenard

Ольга

@renardrenard

Сейчас такой период, что бóльшая часть сообщений в сети, если не про вирус, то про всякие полезные ресурсы. Ссылок и ресурсов уже столько, что никакого карантина не хватит, чтобы всё посмотреть, послушать и порешать...

Мы же остались верны любимой Умназии. @umnazia.ru ⠀

Особенность этих олимпиад в том, что вы не просто тестируете знания/логику ребёнка🤓, вы всегда узнаёте что-то новое и интересное! Я, кстати, почти всегда читаю задания, когда Марк решает: потому что это интересно!

@dasha_n2012

Дарья

@dasha_n2012

На каникулах я решила использовать наше свободное время по максимуму, но так, чтобы не было перегрузок и в то же время скуки)

Мы с Дашулей пробуем разные обучающие платформы, о которых я как-то уже писала. Сегодня вот залипли на @umnazia.ru, решаем задачи за второй класс - что-то полностью делает сама, что-то после моего объяснения, но главное, что с большим азартом и интересом!

Наши любимые задачи на головы и ноги 🐢🦎🐛 Делюсь с вами нашей находкой, вдруг кому-то будет интересно 💓

@alfiya_ibragimova30

Альфия

@alfiya_ibragimova30

Искала то, что будет на самом деле интересное и увлекательное. Надо было поторопиться еще, ведь скоро обучающие платформы закончат раздавать свои скидочки

Нашла образовательную онлайн платформу с игровыми курсами и тренажерами для

развития мышления детей от 6 до 13 лет с пожизненным доступом со скидкой 60-80% на портале Умназия💃

Это просто находка для родителей и школьников☝️

@eliza_zlata_german

eliza_zlata_german

@eliza_zlata_german

Ребята! Смотрите какая классная образовательная платформа 😍😍 Мы решили тоже начать заниматься (хорошо, что на отсутствии бассейна, футбола и кружков в садике мы уже сэкономили 2 месяца☺️☺️))

На Умназии какое-то невероятно количество направлений И методов обучения!

А у нас скоро день рождения и мы теперь знаем, что в подарок можно попросить у родных дополнительные игры и сюжетные квесты 😁😁💃🏼 .